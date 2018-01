Controradio Club: sabato Radio Aperta, sostienici!

Ti aspettiamo SABATO 27 gennaio (ore 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00), in via del Rosso Fiorentino 2/B a Firenze per il tesseramento al Controradio Club. E ricevere i gadget in omaggio o acquistare i nuovi arrivi a prezzi scontati. Puoi farlo anche on line!

In questo modo sosterrai il nostro lavoro, il nostro impegno nel darti l’informazione e la musica veramente indipendente! Il tuo sostegno è determinante per noi e ti permette inoltre di essere parte della comunità che condivide valori, passioni e attività ricreative come i viaggi, le anteprime al cinema, le cene e i concerti! Per ogni tesserato gadget in omaggio (shopper di tela o mousepad o quadernino) e tanti nuovi arrivi a prezzi scontatissimi: la t-shirt blu, nera, verde oliva o grigia, la tazza ed il nuovo grembiule da chef! Tutto con il logo di Controradio.

Controradio è una radio fatta di persone che ogni giorno lavorano per produrre intrattenimento “intelligente” e informazione giornalistica originale sui fatti che accadono in Toscana. Per essere al passo con i tempi e seguire l’ascoltatore durante la sua giornata ha sviluppato – fra le prime in Italia – la crossmedialità. Parola mirabolante che però esprime pienamente ciò che Controradio fa ogni giorno. I contenuti musicali e giornalistici vengono trasmessi non solo attraverso la radio (in FM, in DAB e in streaming), ma anche attraverso la sua frequentatissima pagina Facebook, il sito internet continuamente aggiornato, twitter, la newsletter di cultura e spettacolo, la web tv e la app Controradio Firenze. E’ questa l’ultima novità e se non lo hai già fatto, puoi scaricarla gratuitamente dallo store del tuo smartphone. Permette di ascoltare la radio fin dal primo mattino con la radiosveglia e di collegarsi in mobilità a tutti i media dì Controradio: dalla web tv a Facebook, da Twitter al sito web, ai podcast delle trasmissioni che non hai potuto ascoltare.

A Controradio lavorano ogni giorno giornalisti e conduttori musicali molto qualificati che conosci per nome perché li ascolti ogni giorno. Le persone che forse non conosci – i tecnici e gli amministrativi – sono dietro le quinte ad occuparsi che ogni giorno tutto funzioni. La raccolta pubblicitaria da cui deriva il fatturato, non permetterebbe però una radio così ricca di contenuti e di risorse umane necessarie a produrli. E’ qui che entrano in scena i nostri più fedeli ascoltatori che ci sostengono attraverso l’associazione al Controradio Club. Sono coloro che ritengono che valga la pena che Controradio esista, perché ormai ormai è parte della loro vita. Purtroppo questo appello lo facciamo perché non siamo arrivati al numero dei soci minimo che serve ogni anno per proseguire e quindi siamo a chiederti – se non lo hai già fatto – di essere dei nostri, di associarti.

Già da due anni il Controradio Club è diventato social o per meglio dire, sociale. I soci si incontrano e partecipano alla vita del club partecipando alle tante interessanti iniziative che vengono proposte: dagli eventi culturali organizzati dalla radio, alle visite guidate alle mostre d’arte, dai viaggi alle cene, dal cinema di “critico per un giorno” ai concerti con gli sconti riservati ai soci. Chi ha “fatto i conti” dice che partecipando anche solo alla metà delle attività del Club con gli sconti e le agevolazioni previste, il costo della tessera è ammortizzato, anche se non è questo il motivo principale per il quale ci si associa. Ti aspettiamo Socio 2018?

Info: 055.73.999.70 – mail: [email protected]

L’iscrizione al Controradio Club si può fare online, oppure in radio in orario d’ufficio, in via del Rosso Fiorentino 2/b a Firenze.