Controllo vigili urbani al campo del Poderaccio, sequestrate 21 auto e 133 kg carne

Blitz a sorpresa della polizia municipale al campo nomadi del Poderaccio, alla periferia di Firenze. Impegnati nei controlli 50 agenti.

Tutti coloro che erano presenti al controllo sono risultati in regola con le norme sull’immigrazione e autorizzati a risiedere nel campo. Invece sono state varie le irregolarità emerse durante la verifica del Poderaccio.

Tra queste, 21 auto si sono rivelate non in regola con l’assicurazione, violazione per cui è prevista una multa da 849 euro e il sequestro del veicolo. Trovato anche uno spaccio abusivo di alimentari dove sono stati sequestrati 133 chili di carne. Riscontrata la presenza di relitti e rifiuti di vario genere in strada.

La rimozione è prevista da parte della società ambientale Alia per i prossimi giorni. Il campo è quello dove abitano i due Rom, adesso in carcere, più un terzo indagato, accusati della morte di Duccio Dini, 29 anni, travolto il 10 giugno scorso mentre i nomadi si inseguivano in auto nelle strade del quartiere per un regolamento di conti.

Nel blitz della polizia municipale sono state controllate anche tutte le baracche del campo nomadi e seguiranno prossimamente ulteriori verifiche. Le operazioni, cui ha preso parte l’assessore alla sicurezza urbana Federico Gianassi, si sono concluse alle 13.

“Quello di oggi non è il primo intervento e non sarà nemmeno l’ultimo – spiega Gianassi -. Si tratta di un’azione programmata già avviata e che proseguirà fino alla già annunciata chiusura dell’insediamento che realizzeremo entro 18 mesi”.

Nei giorni successivi alla morte di Duccio Dini, il sindaco di Firenze Dario Nardella aveva annunciato un’accelerazione nel già previsto iter di smantellamento della struttura.

“Oggi la Polizia municipale ha effettuato un intervento su larga scala di bonifica del campo del Poderaccio, con controlli sulle auto e rimozione dei rottami. Queste azioni dimostrano che non abbiamo agito sull’onda dell’emergenza o dell’emotività, ma sulla base di un piano puntuale”. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella commenta il blitz di stamani dei vigili urbani nel campo nomadi.

“In questi giorni sono stato violentemente attaccato su questo argomento. Ebbene, rispondo a chi critica con i fatti, nel 2012-2013 abbiamo sgomberato tutto il campo dell’Olmatello, dimostrando di essere concreti e attenti alla legalità. Da quando sono sindaco abbiamo effettuato 40 sgomberi di immobili occupati abusivamente e abbiamo demolito 30 case del Poderaccio, dimezzando il numero degli occupanti, senza trasferimenti automatici nelle case popolari”.

Nardella ribadisce anche l’impegno di completare “lo smantellamento del Poderaccio in 18 mesi, assistendo solo chi ne ha diritto, senza alcun privilegio o assistenza per chi non la merita. Rispondiamo con umiltà e concretezza a chi dispensa bugie e odio”.