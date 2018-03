Consiglio Firenze approva atto per sgombero Cpa

La risoluzione, dopo le polemiche sula presentazione del libro dell’ex BR Balzerani, proposta in Consiglio comunale da Forza Italia e Fratelli d”Italia, è stata approvata con il voto favorevole di Pd, M5S e della consigliera civica Cristina Scaletti.

“Riprendere possesso dell”immobile di via Villamagna a Firenze. oggi occupato dal centro sociale Cpa”, la struttura dove venerdì scorso è stata ospitata l”ex

terrorista Barbara Balzerani. Questo l””invito” rivolto al sindaco Dario Nardella con la risoluzione, proposta in Consiglio comunale da Forza Italia e Fratelli d”Italia, e approvata con il voto favorevole di Pd, M5S e della consigliera civica Cristina Scaletti. Un voto contrario, quello di Firenze riparte a sinistra, mentre non ha votato Leu e Miriam Amato, di Pap, era assente alla votazione.

Nel testo si ricorda che “il centro popolare autogestito di via Villamagna occupa abusivamente una struttura di proprietà comunale”, da circa un decennio, un”occupazione che “rappresenta un contrasto evidente con il tentativo di reperire e recuperare strutture pubbliche in favore di coloro che ne facciano richiesta nei termini di legge”. Inoltre viene definito “inaccettabile per la nostra amministrazione comunale e per tutta la comunità l”invito all”ex Br non pentita Barbara Balzerani, avvenuto proprio il giorno dell”anniversario del rapimento di Aldo Moro”, in una città come Firenze, “da sempre impegnata nella tutela della Costituzione italiana, garante della legalità e impegnata nella lotta al terrorismo in tutte le sue forme”. E sono gravi, continua il testo, “le parole usate in quella occasione dalla Balzerani, per le quali nessuna presa di

distanza è stata fatta dai rappresentanti del Cpa”.

Soddisfazione per l”approvazione dell”atto è stata espressa dai consiglieri azzurri Jacopo Cellai (che ha proposto l”atto) e Mario Tenerani. “”Oggi a Firenze è stata scritta una importante pagina di difesa della legalità e dell”onore di tutte le vittime

del terrorismo – commentano gli esponenti di centrodestra – Ringraziamo i colleghi del Pd per la sensibilità dimostrata, finalmente si potrà sanare una ferita che da anni affligge la nostra città”.