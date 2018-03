Consiglio: Alberti (Ln) nuovo portavoce dell’opposizione

E’ Jacopo Alberti (Lega Nord) il nuovo portavoce dell’opposizione al Consiglio regionale della Toscana. Alberti prende il posto lasciato da Manuel Vescovi (Lega Nord) eletto in Parlamento, ed è stato votato all’unanimità dai consiglieri di Fi, Lega Nord e Fdi.

La nomina è stata comunicata oggi in apertura dei lavori dell’aula. Nell’ufficializzare la nomina di Jacopo Alberti, il presidente dell’Assemblea del Consiglio Regionale, Eugenio Giani, ha spiegato che nella seduta dell’11 aprile ci sarà la presa d’atto delle dimissioni dei quattro consiglieri di centrodestra eletti in Parlamento. La seduta è stata poi interrotta per pochi minuti e tutti i consiglieri si sono alzati in piedi e per salutare con strette di mano e abbracci i colleghi che si apprestano ad andare a Roma. I lavori sono poi iniziati con la votazione di una mozione sul tema delle guide turistiche. Alberti ha ringraziato il centrodestra per la fiducia e l’incarico, e ha sottolineato che cercherà di avere “l’autorevolezza” dei suoi predecessori. Rivolgendosi ai colleghi delle opposizioni, il neoportavoce ha affermato che “alle ultime elezioni le opposizioni hanno preso il 60% dei voti, siamo quindi espressione di una maggioranza” in Toscana.