Condannato gestore stabilimento Bilancino per morte Reali

Il legale rappresentante della società che gestisce lo stabilimento di Bilancino da cui si è tuffato Mirko Reali è stato condannato ad una anno e quattro mesi dal tribunale di Firenze.

Il tribunale di Firenze ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione con l’accusa di omicidio colposo, pena sospesa, il legale rappresentante della società di gestione dello stabilimento sul lago di Bilancino (Firenze), per la morte di Mirko Reali, 19 anni, di Prato, deceduto dopo un tuffo in acqua il 29 luglio 2015.

Il gestore è stato anche condannato al pagamento di 100 mila euro di provvisionale in favore delle parti civili, oltre al pagamento delle spese processuali. Assolti, ‘perché il fatto non costituisce reato’, i due bagnini dello stabilimento. Nella sua requisitoria il pm Luca Turco aveva chiesto una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione a carico del legale rappresentante della società, e l’assoluzione per i due bagnini.

Il 29 luglio del 2015 Mirko Reali salì su un gonfiabile posizionato in acqua davanti allo stabilimento e si tuffò, battendo la testa contro un ostacolo e perdendo conoscenza. Il cadavere fu ritrovato dopo ore di ricerche condotte dai sommozzatori del vigili del fuoco.