Concerto di capodanno al Quartiere 4

Firenze, lunedì 1 gennaio alle 17 all’hotel Hilton in via del Cavallaccio, 37, si svolgerà il tradizionale gran concerto di Capodanno del Quartiere 4 nell’auditorium dell’Hilton Hotel.

Il Concerto del Quartiere 4 sarà realizzato dall’orchestra Toscana Classica con brani e arie tradizionali tratte da opere di Bizet, Piovani, Strauss, Verdi, Puccini, Morricone e altri.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo appuntamento diventato ormai una vera e propria istituzione per le nostre comunità. È un momento di cultura e di divertimento nel quale ci ritroviamo alla partenza del nuovo anno e ci auguriamo un buon 2018 all’insegna dei nostri valori: partecipazione, solidarietà e coesione sociale. Quest’anno avremo anche una sorpresa” afferma il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni. Il concerto è organizzato insieme al Fondo Essere con il fondamentale contributo di Esselunga.

L’ingresso è libero e le offerte raccolte andranno come sempre al progetto dei prestiti di solidarietà gestito dal Fondo Essere per le famiglie in temporanea difficoltà socioeconomica.