Comune Grosseto vieta uso potabile per lavori acquedotto

Ordinanza del Comune di Grosseto che vieta l’uso dell’acqua potabile per scopi potabili e alimentari durante i lavori di manutenzione sulla rete idrica da parte di Acquedotto del Fiora. Sabato 27 e domenica 28 gennaio sono infatti previsti interventi di manutenzione.

Per questo motivo, nella città di Grosseto (escluse Marina, Principina, Istia, Braccagni, Montepescali, Batignano, Roselle, Alberese e Rispescia) potrebbe verificarsi un temporaneo intorbidimento dell’acqua erogata dalla rete idrica, con presenza di batteri e altri elementi tali da mettere a repentaglio la potabilità della stessa acqua.

Quindi, da sabato 27 a martedì 30 gennaio ovvero fino a quando le analisi effettuate non dimostreranno il rientro dei valori nei limiti previsti dalla legge, è vietato l’uso dell’acqua erogata come bevanda, per le imprese alimentari, per la reidratazione e ricostruzione di alimenti, per la preparazione di alimenti e bevande in cui l’acqua costituisca ingrediente o entri in contatto con l’alimento per tempi prolungati o sia impegnata per la cottura per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio il lavaggio di denti e del cavo orale.

Nelle condizioni in cui la torbidità risulti visivamente accettabile possono essere consentiti i seguenti impieghi: lavaggio di frutta e verdura, sotto il flusso d’acqua, consigliando l’uso di acqua potabile per l’ultimo risciacquo per l’igiene personale (ad esempio doccia) per il lavaggio degli indumenti, delle stoviglie e degli ambienti, per uso alimentare previa bollitura. È consentito l’uso per l’alimentazione di impianti di riscaldamento e di scarico per l’allontanamento delle acque nere.