Comunali, Siena: Valentini, città non cederà scalpo a Lega 

Il sindaco uscente di Siena Bruno Valentini (Pd) ha affermato che “la città non cederà lo scalpo a Salvini e alla Lega”.

“Quello che volevamo era essere la prima coalizione e questo era importante perché la tradizione della nostra città meritava questo risultato”: lo ha detto il sindaco uscente di Siena Bruno Valentini (Pd) commentando i risultati delle elezioni amministrative che lo vedranno sfidare al ballottaggio il candidato Luigi De Mossi che di prima mattina si è recato a Roma per incontrare i vertici del centrodestra.

“Si tratta di mettere i paletti per consolidare la ripresa della città – ha aggiunto Valentini. Dopo la crisi di Mps questa città ha trovato una strada nuova su lavoro, cultura e un’apertura verso l’esterno, credo che alla fine i senesi non accetteranno di dare lo scalpo di questa città a Salvini e alla Lega”.

Sulla presenza di molte liste ha poi aggiunto: “Il risultato è frastagliato, c’erano molte liste e penso che in Toscana e non solo a Siena il centrosinistra abbia ancora molte cose da dire. Molti pensavano che questo risultato sarebbe stato negativo, non lo è stato e siamo soddisfatti. Adesso si tratta di lavorare per trovare i voti che mancano”. Su un possibile apparentamento con gli elettori M5s ha concluso “Penso che gli elettori M5s abbiano in gran parte già votato e non credo si tratti di cittadini che debbano decidere dove votare; certamente dovranno scegliere in modo definitivo. Su questo stiamo mettendo in campo obiettivi comuni su acqua pubblica, trasparenza. Mi auguro che gli elettori cinquestelle scelgano me”.