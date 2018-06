Comunali: Pd Toscana, scelta è tra centrodestra leghista e noi 

Con i ballottaggi a Siena, Pisa e Massa, “gli elettori hanno davanti una scelta molto chiara: o un centrodestra a trazione decisamente leghista, o il centrosinistra”.

Commentando i risultati delle amministrative, il portavoce del Pd toscano Marco Recati ha dichiarato che gli elettori si trovano di fronte a un bivio tra un centrodestra a trazione leghista, e un centrosinistra, e ha così aggiunto che, proprio per questo, si trova nelle condizioni di fare “un appello agli elettori e alle liste civiche che guardano ai moderati e al centrosinistra per i ballottaggi”.

“Il Pd in Toscana ha retto, abbiamo dato una risposta importante dopo le elezioni del 4 marzo – ha aggiunto Recati -. Andiamo molto bene nei comuni sotto i 15 mila abitanti e ce la giochiamo nei ballottaggi nelle grandi città. Sono tutte partite aperte che vogliamo giocare a testa alta e senza lasciare nulla di intentato”.

Per Recati, “la Toscana è fondamentale per il centrosinistra. I ballottaggi non saranno certamente semplici”, “ma c’è un elettorato di centrosinistra che può dare una mano ai nostri candidati sindaci”.

Per Valerio Fabiani, sempre della reggenza del Pd toscano ed esponente della corrente orlandiana, in Toscana, “ci difendiamo anche perché che siamo ripartiti nella collegialità e nell’assunzione di responsabilità. Come Pd abbiamo capito la lezione del 4 marzo e ci stiamo attrezzando per cambiare ma questo cambiamento passa anche dai risultati dei ballottaggi”. Al ballottaggio, ha aggiunto, “i toscani si ritroveranno un centrosinistra che nel governo locale ha espresso il meglio di sé, e una destra reazionaria. Del resto, a Siena e da altre parti la campagna elettorale l’hanno fatta Salvini, Mussolini, e Meloni”.

Adalcisa Mazza, della reggenza regionale, ha sottolineato che “è il momento di serrare le fila. Anche noi come reggenza stiamo ripartendo dai territori, amministratori locali sono stati la cerniera con la gente”.