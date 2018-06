Comunali, FI Toscana: “se centrodestra unito avremo anni di vittorie”

Lo ha affermato Stefano Mugnai, coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana, commentando i risultati del primo turno delle elezioni amministrative di ieri.

“Vedremo se la Lega vorrà trasformare l’alleanza di governo con il M5s in un progetto politico-elettorale: io vedo che il centrodestra, se riesce a rimanere unito, ha davanti a sé un paio d’anni di vittorie a mani basse”.

Secondo Mugnai, sarebbe difficile “lasciare la possibilità, quasi la certezza di vincere in tantissime elezioni che ci saranno da qui a due anni, per avventurarsi in qualcosa di nuovo e di diverso, con cui non so se i risultati sarebbero gli stessi”.

Il risultato di Forza Italia nelle varie città, più basso rispetto quello delle elezioni politiche del 4 marzo, “non è che ci fa entusiasmare” secondo il coordinatore azzurro, “però è la conseguenza inevitabile” anche della presenza di liste civiche.

“Negli ultimi anni in Toscana stiamo vincendo – ha spiegato – perché abbiamo capito che il centrodestra vince se non si chiude nel perimetro dei partiti, ma se si apre alle realtà civiche”.