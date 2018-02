🔈Firenze, presentata la terza edizione della ‘Companatica nelle Case del Popolo’ che quest’anno si articola in cinque pranzi in cinque circoli in città e in provincia.

‘Companatica nelle Case del Popolo’, che parte domenica 11 febbraio, è organizzata da ‘La Scena Muta’ e da ARCI Firenze e porterà centinaia di persone a scoprire quei presìdi di socialità che sono i Circoli ARCI, nelle città e nella provincia della Toscana.

Non solo l’accoppiata cibo e musica per questa edizione, ma tante attività diverse, già dal primo appuntamento, quello di domenica 11 febbraio alla Casa del Popolo Fratelli Taddei di San Quirico a Legnaia, dove al menù tipicamente toscano si affiancheranno le sonorità del sud dei Puerto Sureno e la proiezione del film “Poesia senza Fine” di Alejandro Jodorowsky.

A marzo, a Mercatale, i partecipanti si sfideranno in un torneo di bocce dopo aver assaggiato le specialità a base di cinghiale del Circolo, mentre a Ponte a Ema ci sarà la visita al Museo Bartali. A Vicchio, il circolo il Tiglio invita tutti a degustare i tortelli mugellani nella terrazza panoramica con vista sul lago e al Circolo La Torretta di Molino del Piano invece, i cuochi della Companatica, per la prima volta, si cimentano con un menù interamente a base di pesce, con l’antipasto che valse al Circolo il premio come miglior piatto di pesce tra i circoli della Regione.

Gimmy Tranquillo ha intervistato il presidente di Arci Firenze, Jacopo Forconi: