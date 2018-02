Commerciante aggredito e rapinato in auto

Larciano in provincia di Pistoia, un commerciante titolare di una tabaccheria di Larciano ieri poco dopo le 20:00 è stato aggredito e rapinato in auto da un uomo poi riuscito a fuggire, insieme a un complice che faceva da palo, con l’incasso giornaliero del negozio, alcune migliaia di euro.

Il commerciante, 44 anni, ha riportato una lieve escoriazione al labbro. Sono poi intervenuti i carabinieri che hanno anche accertato che i malviventi avevano forato le gomme anteriori dell’auto del tabaccaio per impedirgli di scappare.

Tutto è accaduto in via Gramsci e, secondo la ricostruzione fatta dai militari, uno sconosciuto, non armato e con il volto parzialmente coperto dal bavero del giubbotto e da un cappellino, si è introdotto dal lato passeggero nell’auto del 44enne, che era parcheggiata davanti alla tabaccheria.

Dopo una breve colluttazione il malvivente è riuscito a strappare il borsello che il commerciante aveva a tracolla contenente l’incasso giornaliero, fuggendo subito dopo insieme al complice che fungeva da palo.

La vittima aveva chiuso da pochi minuti il negozio.