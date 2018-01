Comitato pratese dona 6 case a terremotati

Sei casette, acquistate grazie ai fondi raccolti dal Comitato pro emergenze città di Prato e destinate ad Acqusanta Terme (Ascoli Piceno) sono state inaugurate questa mattina nelle Marche. Raccolti oltre circa 120mila euro.

Grazie alle donazioni dei pratesi il Comitato pro emergenze città di Prato ha raccolto oltre circa 120mila euro, dei quali 99.600 utilizzati per l’acquisto delle case di legno. La Val di Bisenzio (Prato) ha acquistato e donato anche uno scuolabus.

Come spiegato dal sindaco di Acquasanta Sante Stangoni e dal vicesindaco Luigi Capriotti i moduli serviranno per dare servizi alla comunità e creare luoghi di incontro. “Acquasanta conta oggi 2.700 abitanti, 200 meno rispetto al pre terremoto”.

“Molte famiglie sono ancora sfollate, le altre vivono sparse in 54 frazioni – ha spiegato Stangoni – Offrire luoghi di ritrovo è fondamentale perché a separare i diversi borghi sono 230 km di strade”. Quattro casette saranno usate proprio a questo scopo a Quinto decimo, Cantano, San Martino e Favalanciata. Le altre due sono state montate ad Acquasanta, una per ospitare uffici comunali e l’altra per la pro loco.

“È un segno di vicinanza della nostra comunità a un Comune che ha subito una serie di eventi tremendi, racconti che scuotono l’anima – ha sottolineato Biffoni – Ci fa piacere che in questo territorio, dove ancora si contano 14 zone rosse, si senta la vicinanza di Prato in modo tangibile. Oltre alle casette e ai mezzi abbiamo portato il nostro aiuto con la presenza del personale tecnico e della protezione civile”.

“Voglio ancora ringraziare – ha proseguito Biffoni – i nostri volontari e i tanti pratesi che hanno dato il loro contributo per le popolazioni colpite dal terremoto”. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco ed il vicesindaco di Prato, il sindaco di Carmignano (Prato) Edoardo Prestanti, il sindaco di Poggio a Caiano (Prato) Marco Martini e l’assessore della Protezione civile di Montemurlo (Prato) Rossella De Masi. Ad Acquasanta anche il presidente del Comitato Giulio Bardazzi e il responsabile della protezione civile di Prato Sergio Brachi.