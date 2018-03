Cinema: Prato festeggia i 63 anni di Francesco Nuti 

La proiezione di cinque film rari o praticamente inediti della filmografia di Francesco Nuti per festeggiare il 63mo compleanno dell’attore e regista. E’ il programma della quarta edizione di ‘Buon compleanno Francesco Nuti’, in programma al cinema Terminale di Prato dal 9 aprile al 17 maggio.

Nata da un’idea del giornalista Federico Berti, la rassegna prevede proiezioni introdotte da amici e colleghi di Nuti. Il 9 aprile appuntamento con Giovanni Veronesi e ‘Maramao’, suo primo film da regista nel lontano 1987, prodotto da Francesco Nuti. Il 16 aprile torna a Prato anche Maurizio Ponzi, regista dei primi tre film interpretati da Nuti, dopo la separazione dai Giancattivi.

Sarà lo stesso Ponzi ad introdurre la visione di ‘Son contento’ del 1983. Il 23 aprile, una autentica rarità, l’ultima apparizione cinematografica di Nuti, nel ruolo di un ispettore di polizia che indaga su un misterioso suicidio in ‘Concorso di colpa’ per la regia di Claudio Fragasso, uscito in sordina nel 2005.

A presentare il film uno degli attori del cast, il popolare interprete Massimo Bonetti. Il 7 maggio Mario Rellini, storico nome del teatro pratese, introdurrà il film scritto insieme allo stesso Nuti: ‘Il Signor Quindici palle’, del 1998. Ultimo appuntamento il 17 maggio, giorno del compleanno di Francesco, con la proiezione di ‘Io amo Andrea’, uscito nei primi mesi del 2000, che sarà introdotto da Giovanni, fratello di Francesco.