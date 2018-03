Ciclismo: si corre sulle Strade bianche a Siena

Siena capitale mondiale delle ‘due ruote’, con la 12/a edizione di Rcs Strade Bianche, la classica di ciclismo inserita nel World Tour Uci che porterà nella città del Palio i più grandi professionisti della bicicletta come Vincenzo Nibali, Peter Sagan e Michal Kwiatkowski.

Domenica 4 marzo, invece, le strade bianche del Senese saranno lo scenario della Rcs Gran fondo Strade Bianche, con 5.000 amatori ai nastri di partenza. Anche per l’edizione 2018, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in collaborazione con il Comune di Siena, ospiterà a Palazzo Sansedoni il quartier generale di Rcs Strade Bianche. “Quello che accade a Siena questo fine settimana è qualcosa di unico – ha detto il sindaco Bruno Valentini presentando l’evento che si inserisce all’interno di Sport Siena Weekend – Una grande occasione per la nostra città, ma anche per gli sportivi che arrivano qui da ogni angolo del pianeta. Un passo in più per la candidatura a Città Europea della Sport 2020”. Un evento che coinvolgerà appassionati provenienti da ogni parte d’Italia e che vedrà, in uno dei punti più suggestivi e luoghi simbolo del percorso, a Monte Sante Marie, nel comune di Asciano, l’installazione di un maxi schermo e un punto ristoro per permettere a tutti gli amanti delle due ruote di seguire l’edizione 2018 della “classica del nord più a sud d’Europa”.