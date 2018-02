Chris Speed e il suo eccellente trio in concerto giovedì primo marzo

“Platinum on Tap”, il nuovo album di Chris Speed e del suo eccellente trio con Dave King (batteria) e Chris Tordini (basso) in concerto giovedì primo marzo al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino

Da quando è arrivato a New York nei primi anni ’90, Speed è stato uno dei principali musicisti sulla scena. La sua musica affonda le radici nel jazz per poi ampliarsi e attraversare diversi generi come il folk, la classica, il rock. La nascita di questo trio segna un deciso cambio di rotta: un ritorno dalle sperimentazioni a un qualcosa di inequivocabilmente jazz.

Ciò che di più straordinario ha questo nuovo progetto è che le influenze del jazz degli albori sono ora completamente al centro della scena. Invece di essere una delle influenze musicali in contrasto con le altre, l’anima musicale di Lester Young è adesso al centro di tutto. In un momento in cui tanti musicisti jazz continuano a muoversi sempre più lontano dalla tradizione, questo gruppo, di ritorno da altre sperimentazioni, si trova a lavorare nel profondo delle tradizioni jazz, importando tutto ciò che ha imparato finora. Il risultato è una musica gioiosa e ricca, un intero mondo musicale che si percepisce dietro melodie orecchiabili e che Speed fa emergere con incredibile talento.

Chris Speed è “una delle principali figure della dinamica scena dell’avanguardia jazzistica e improvvisativa della città di NewYork” (NYTimes). Compositore, clarinettista e sassofonista di Brooklyn, è stato leader di tanti importanti progetti fra i quali Endagered Blood, Human Feel, yeah NO, Trio Iffy, Pachora. Ha collaborato e collabora attualmente con artisti di fama internazionale fra i quali Uri Caine, Craig Taborn. Nato e cresciuto a Seattle, negli anni Novanta il suo formidabile approccio improvvisativo al sax tenore e al clarinetto è stato un importante contributo per le pionieristiche band newyorkesi, inclusi il Dave Douglas Sextet e il Mark Dresser’s Trio con Anthony Coleman. Come leader dei Pachora, Speed è diventato famoso come uno dei musicisti che hanno adattato il ritmo e le melodie della musica balcanica al jazz. Con il trio The Clarinets ha diluito il confine fra la musica da camera e la sperimentazione improvvisativa mentre con gli yeah NO ha unito il free jazz al rock, al folk.

Chris Tordini e Dave King, vantano una carriera ricca di importanti collaborazioni, concerti e registrazioni.

Tordini è uno dei bassisti più richiesti della scena jazz newyorkese dove suona e collabora con artisti che rientrano fra le icone del jazz attuale. King, maggiormente conosciuto come fondatore dei The Bad Plus, è cofondatore di vari progetti di successo, fra i quali Happy Apple. La sua carriera vanta concerti in più di 70 paesi diversi e il suo nome compare in più di cinquanta registrazioni.

Il Chicago Reader definisce “Really Ok”, album d’esordio del Chris Speed Trio come “uno dei migliori dischi jazz dell’anno” e li descrive “direttamente connessi al loro profondo amore e rispetto per la tradizione jazz con un peculiare interesse nel portare la musica in avanti”

CHRIS SPEED TRIOCON DAVE KING E CHRIS TORDINI 21.15 TEATRO DELLA LIMONAIA – SESTO FIORENTINO (FI)