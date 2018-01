Chiusura temporanea Cassia tra Bottai e Tavarnuzze

Dale 21:00 di venerdì 19 gennaio a lunedì 22 stop al traffico sulla Cassia per lavori ad una rotatoria all’altezza del casello Firenze-Impruneta.

Stop al traffico, dalle 21 del 19 gennaio alle 6 del 22 gennaio, lungo la via Cassia tra Bottai e Tavarnuzze, in provincia di Firenze, per il completamento della rotatoria al casello dell’A1 Firenze Impruneta.

Per chi, venendo da Firenze, è diretto a Siena e in A1 dovrà percorrere il bypass. I lavori, si spiega in una nota della Metrocittà, comporteranno la chiusura al transito di una porzione dell’anello in direzione Fi-Si e bypass, Galluzzo, con esclusione dei mezzi provenienti dall’A1.

I veicoli diretti da Firenze verso A1, Siena e Tavarnuzze dovranno necessariamente utilizzare il bypass. Quelli provenienti da Tavarnuzze potranno proseguire in direzione Bottai. Sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.