Chiuso per 15 giorni il ‘Montecarla’ di via dei Bardi

Firenze, i Carabinieri hanno notificato alla titolare del locale “Montecarla” un provvedimento che ha decretato la chiusura del noto esercizio di via dei Bardi, per 15 giorni.

Il provvedimento arriva in seguito alle violenze subite da una studentessa australiana, da parte di un frequentatore abituale del Montecarla che, dopo aver bevuto qualche drink in loro compagnia, aveva seguito la ragazza nella toilette, e dopo averle proposto di consumare della cocaina l’aveva palpeggiata pesantemente.

Ed erano stati gli stessi carabinieri che, dopo aver provveduto a denunciare l’uomo per violenza sessuale, avevano inoltrato alla Questura di Firenze la proposta di sospensione della licenza per la somministrazione di bevande alcooliche, nei confronti della titolare del “Montecarla”, ipotizzandone una modalità gestionale capace di creare situazioni di grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento “all’incontrollata somministrazione di alcool e al giro di stupefacenti tra i clienti del locale”.

I fatti erano avvenuti martedì 10 luglio quando i militari del Nucleo Radiomobile, dopo aver raccolto una prima testimonianza della vittima, avevano chiamato un’ambulanza per trasportarla al più vicino ospedale, dove la ragazza in stato di shock era stata sottoposta ai controlli ed alle cure previste dal “protocollo rosa” che i sanitari attivano in caso di violenza sessuale.