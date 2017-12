Chiusa per frana la statale 12 “Abetone-Brennero”

Anas fa sapere che la statale è chiusa in entrambi i sensi di direzione all’altezza del km 68,950, nel territorio comunale di Piteglio, in provincia di Pistoia.

Anas comunica che, a causa di una frana, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ 12 ‘dell’Abetone e del Brennero” all’altezza del km 68,950, nel territorio comunale di Piteglio, in provincia di Pistoia.

Sul posto sono presenti le squadre di pronto intervento Anas per lo sgombero dei detriti dal piano viabile e per la gestione della viabilità in piena sicurezza.

Per consultare il traffico in tempo reale e l’evoluzione della situazione, Anas raccomanda di riferirsi au suoi contatti principali:

Web: Anas

Numero Verde “Pronto Anas”: 800 841 148