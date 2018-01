Centrodestra: Parisi a Pistoia, “Berlusconi decida se ci vuole o no”

“Non devo decidere io, deve decidere il centrodestra, anzi, in particolar modo Silvio Berlusconi”. Così Stefano Parisi, leader di Energie per l’Italia, oggi a Pistoia per un’iniziativa elettorale, ha risposto a chi gli chiedeva se il suo movimento correrà da solo o insieme al centrodestra.

“Non si capisce per quale motivo – ha aggiunto Parisi – il centrodestra oggi stia accogliendo piccole forze politiche che sono addirittura al governo con la sinistra e non voglia invece

questo movimento nuovo che è nato in mezzo alle persone, a Milano, e ormai è presente in tutta Italia, che si chiama Energie per l’Italia, che io guido e che porta un programma

molto solido, fatto da gente di qualità, che vuole portare voti al centrodestra”.

“Noi – ha detto ancora Parisi – fra quattro giorni presentiamo il simbolo, comunque lo presentiamo, se siamo dentro o se siamo fuori, perché pensiamo che sia giusto che le

persone che credono in noi abbiano un simbolo da votare e

abbiano delle persone di qualità da eleggere”.