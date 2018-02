Centenario Mandela, la nipote Ndileka ospite di Firenze

“In virtù del fatto che mio nonno, nel 1985, ha avuto l’onore di ricevere la cittadinanza onoraria di Firenze – ha detto in Palazzo Vecchio Ndikela Mandela – anch’io, in quanto prima nipote, mi considero un pochino fiorentina. Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Nelson Mandela e sono onorata che la città di Firenze abbia deciso di inaugurare questa riproduzione della cella dove mio nonno trascorse 28 anni della sua vita”.

“Nonostante il regime dell’apartheid abbia cercato di schiacciarlo in una cella, lui ne è uscito vincitore. Mio nonno ha sempre avuto un atteggiamento conciliatore nei confronti di coloro che lo avevano torturato – ha raccontato ancora Ndileka Mandela – perché scelse di non odiare. Lui diceva che se avesse odiato sarebbe stato, in un certo senso, come essere ancora in carcere. Sono particolarmente lieta anche del fatto che questa cella potrà essere vista da tanti giovani”.