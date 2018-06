Cda Fiorentina conferma investimenti per crescere

E’ quanto è emerso dal Consiglio di amministrazione della Fiorentina che si è tenuto oggi a Firenze, l’ultimo della stagione.

Conferma nelle linee guida di un progetto ”credibile e sostenibile” che porti alla costruzione di una rosa in grado di raggiungere ”risultati sempre migliori”, il tutto sempre nel rispetto dei parametri del pareggio economico e del fair play finanziario.

Nel corso della riunione, presente fra gli altri anche il presidente esecutivo Mario Cognigni, è stata ribadita dunque la volontà, grazie anche ai bilanci appianati, di continuare la crescita della prima squadra dopo il rinnovamento cominciato nell’estate 2016 e intensificato nella successiva stagione.

Confermata poi anche la volontà di continuare un investimento strategico per il futuro del settore giovanile puntando ad accelerare la realizzazione del nuovo centro sportivo che prenderà il via nei prossimi mesi. Inoltre, in un’ottica di rafforzamento delle direzioni strategiche del Gruppo, sono stati annunciati oggi due nuovi ingressi nei settori commerciale e della comunicazione: per quanto riguarda il primo aspetto rientrerà dal 1° luglio, dopo l’esperienza al Venezia, Tommaso Bianchini con l’incarico di responsabile area marketing e Commerciale.

Mentre Alessandro Ferrari, reduce da esperienze in ambito aziendale (Il Sole 24 Ore, Esselunga, Coesia) sarà il responsabile dell’area comunicazione e relazioni esterne del gruppo. Quanto al mercato la Fiorentina, oltre a non perdere di vista Pjaca, De Paul e Edmilson per l’attacco, continua la caccia ad un portiere: difficile per gli alti costi arrivare a Meret, tra i nomi gettonati si confermano quelli di Rafael, Consigli, Cragno, Bardi ma non vanno escluse piste straniere.