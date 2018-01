C+C=Maxigross + Flame Parade in concerto al Buh!

Buh e Fiore sul Vulcano presentanoC+C=Maxigross in concerto. Opening Act: Flame Parade. Venerdì 2 febbraio 2018 ore 22.30.

In costante evoluzione e cambiamento. Sono band multiforme che suona in lungo e in largo fra Italia, Europa e Stati Uniti. Hanno collaborato con Miles Cooper Seaton (Akron/Family), il cantastorie senegalese Alioune Slysajah, Marco Fasolo (Jennifer Gentle), Håkon Gebhardt (Motorpsycho), il progetto Stregoni, e molti altri suonando sia in (nella line up ufficiale), sia in contesti unici come rifugi a oltre 2000 m s.l.m e sagre sperdute tra le valli dolomitiche.

Con Nuova speranza, il loro ultimo disco che presenteranno venerdì 2 febbraio al BUH, i C+C=Maxigross si riappropriano loro lingua madre, l’italiano, certi del fatto che appropriarsi delle parole che rappresentano l’intorno quotidiano delle loro esistenze darà forza al significato e anche al suono stesso delle parole. Quelle parole giungeranno più forti e più significanti anche per chi non le potrà comprendere. Non è chiudersi quindi all’interno dei confini dove l’italiano si parla, ma aprirsi alle emozioni e alle suggestioni che solo la lingua madre, legame profondo è inscindibile, è capace di rendere in tutta la sua forza.

Ad aprire il concerto dei C+C spetterà ai Flame Parade, band nata nell’estate 2012 quando Marco Zampoli, Mattia Calosci e Letizia Bonchi, imbracciati chitarre e violino, decidono di trasferirsi temporaneamente in una casa colonica nella campagna toscana per suonare, sperimentare e dedicarsi alla comune passione per la musica new folk. Le giornate trascorrono rapide tra ascolti condivisi, sperimentazioni musicali e un continuo via vai di amici, colleghi musicisti, filmmakers, scrittori, fotografi, che arricchiscono la già suggestiva atmosfera culturale del ‘ritiro’ del gruppo. Il 15 ottobre 2016 esce il loro primo album “A New Home”, prodotto da Alberto Mariotti (Samuel Katarro, King of the Opera) e dalla band, anticipato dal singolo della title tracks con il nuovo video di Pierfrancesco Bigazzi.

Closing dj set con Edo

Inizio ore 22:30

Ingresso 6 € con tessera ARCI. Primo ingresso compreso nel costo della tessera.

La serata è supportata dall’ Associazione Interzona (Verona)

che sarà presente nel corso della serata con un punto informativo.

Corner Food