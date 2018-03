Castelfranco (Pisa): costone di roccia piomba in strada, nessun ferito

Lo smottamento ha causato l’interruzione della strada provinciale 34, i vigili del fuoco si sono attivati subito per lo sgombro e messa in sicurezza della zona.

Un costone di roccia si è staccato dalla collina e ha invaso la carreggiata sottostante sulla strada provinciale 34 per Montefalcone, a Castelfranco (Pisa). Lo smottamento non ha causato feriti ma è stato necessario interrompere la viabilità in attesa di mettere in sicurezza l’area e sgombrare la strada dai detriti.

Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e i vigili urbani per regolare il traffico, per cercare di istituire almeno il senso unico alternato. La frana è avvenuta intorno a mezzogiorno e non è escluso che possa essere stata provocata dalle infiltrazioni d’acqua nel terreno di seguito alle recenti piogge abbondanti.