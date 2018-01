Casa: occupato stabile Firenze

“E’ la prima volta da anni che occupiamo alloggi sfitti, lo abbiamo fatto perché non c’era alternativa”. Così uno dei rappresentanti del comitato inquilini di Firenze, Luca Toscano, spiegando i motivi che hanno portato ieri all’occupazione di una palazzina in via del Romito, nella zona dello Statuto.

All’interno si sono stabilite quattro famiglie, di nazionalità italiana e albanese, “tra loro – spiega Toscano – anche una giovane coppia con un neonato”. Secondo quanto precisato dal comitato, “si tratta di alloggi popolari che appartenevano al Comune di Firenze e sono stati ceduti a un fondo immobiliare a maggioranza pubblica in vista della privatizzazione”. “Le case popolari ci sono – afferma ancora Toscano – ma c’è una scelta politica di svendere il patrimonio pubblico”. “Il Comune – prosegue – ci liquida col ritornello della legalità, ma il comitato in questi anni ha basato la sua vita quotidiana sul rispetto delle regole e sui colloqui coi servizi sociali, ottenendo per le famiglie solo accoglienza in strutture temporanee, che poi è terminata con l’espulsione”.