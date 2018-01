“Caro Lucio ti scrivo…” Giovedì 18 gennaio proiezione del docufilm diretto da Riccardo Marchesini

Caro Lucio ti scrivo…” Giovedì 18 gennaio, ore 18.00, proiezione del docufilm diretto da Riccardo Marchesini. Proseguono le attività del Lyceum Club Internazionale di Firenze, con oltre settanta eventi in programma da gennaio a dicembre, tra incontri e dibattiti su temi di attualità, concerti, mostre, presentazioni di libri, con la partecipazione di personalità e Istituzioni di primo piano della cultura e delle arti.

Proseguono le attività del Lyceum Club Internazionale di Firenze, con oltre settanta eventi in programma da gennaio a dicembre, tra incontri e dibattiti su temi di attualità, concerti, mostre, presentazioni di libri, con la partecipazione di personalità e Istituzioni di primo piano della cultura e delle arti. Filo conduttore di quest’anno è il tema dell’amicizia. Le iniziative, gratuite e aperte a tutta la cittadinanza, si svolgono nella sede di via Alfani 48.

Tra le novità della proposta 2018 del Club fiorentino che quest’anno compie 110 anni, c’è il cineforum, promosso dalla Sezione Letteratura (presidente Anna Borgia). Il primo appuntamento è per giovedì 18 gennaio alle ore 18.00 con la proiezione del film docu-fiction Caro Lucio ti scrivo…, prodotto da Giostra Film e diretto da Riccardo Marchesini, che sarà presente in sala per confrontarsi con il pubblico.

Sinossi

Egle era la postina di Lucio Dalla. La cosa curiosa è che, anche dopo la scomparsa del cantautore, il suo lavoro non pare essere finito. Egle infatti entra misteriosamente in possesso di una serie di lettere indirizzate a Lucio. I mittenti sono i protagonisti di alcune delle sue canzoni più belle che hanno deciso di prendere carta e penna per contattarlo. Che ne è stato di Anna e Marco? Chi è Futura, come mai si chiama così? Il “caro amico” a cui Lucio scrive ne L’anno che verrà che fine ha fatto? Fiction e documentario diventano una cosa sola per scoprire Lucio Dalla da un punto di vista inedito: quello dei suoi “figli”. Sullo sfondo, Bologna, com’era e com’è. E, ovviamente, le note immortali di Lucio.

Lyceum Club Internazionale di Firenze via Alfani, 48 – Firenze Tel. 055.2478264

Per ulteriori informazioni: [email protected]