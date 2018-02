Carnevale Viareggio, vincono ‘Papaveri rossi’

Viareggio, sotto la pioggia si è svolto l’ultimo corso del Carnevale in notturna in programma sabato 17 febbraio ed anticipato di quindici minuti rispetto all’orario previsto delle 17:00, proprio a causa del maltempo.

Ed è stato i ‘Papaveri Rossi’ dei fratelli Umberto, Stefano e Michele Cinquini, il carro vincitore del Carnevale di Viareggio 2018.

Sempre in prima categoria, al secondo posto ‘Aspettando Godot’ di Alessandro Avanzini e terzo ‘La Pace di Cristallo’ di Fabrizio Galli.

Per la seconda categoria, primo posto per ‘Satisfaction’ di Luca Bertozzi, per le mascherate di gruppo ‘La natura siamo noi’ di Giampiero Ghiselli e Maria Chiara Franceschini, mentre per le mascherate isolate ha vinto ‘Al cospetto del sig. Ego ovvero la grande abbuffata di social di Matteo Ricci’.

La lunga giornata carnevalesca era iniziata con la consegna del premio Ondina d’Oro a Vladimir Luxuria per il suo impegno a fianco dei diritti per la comunità Lgbt. Fra le curiosità di giornata l’esibizione in piazza Mazzini della cantante Iva Zanicchi, che ha cantato anche un celebre brano del Carnevale di Viareggio, ‘Come un coriandolo’.

Al termine della sfilata in notturna sui viali a mare, c’è stata la proclamazione dei vincitori e poi lo spettacolo dei fuochi artificiali.

Presenti in tribuna il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, e la presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci.

L’edizione 2018 del Carnevale di Viareggio si è chiusa con i conti in attivo