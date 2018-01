Careggi: seguire fasi interventi chirurgici dall’app

Con la nuova funzione dell’app “Careggi smart hospital” si possono seguire vari momenti dell’intervento. Si stanno portando avanti le operazioni per estendere la funzionalità anche alla sala parto.

Consentire ai familiari dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico di controllare in tempo reale, con un’app per smartphone, i vari momenti dell’intervento in corso. E’ possibile all’ospedale fiorentino di Careggi, grazie alla nuova funzione della app ‘Careggi smart hospital’, attivata nel 2013 per fornire nuovi servizi agli utenti.

Grazie alla funzione ‘#tempichir’, previo consenso dell’interessato, è possibile, anche senza essere fisicamente in ospedale, controllare i momenti dell’operazione in corso. La stessa funzione è già disponibile sui monitor multimediali installati nella sala di attesa del nuovo trauma center da 14 sale operatorie.

Altri monitor saranno progressivamente installati in tutti i blocchi operatori dell’azienda ospedaliera. “La rilevazione dei tempi di sala – viene spiegato in una nota diffusa dalla direzione di Careggi -, dei tempi anestesiologici e dei tempi chirurgici, ha molteplici utilizzi e finalità, sia in termini gestionali che clinici”. “Sapere come sono impiegate le risorse umane e tecnologiche in ciascuna fase del processo – prosegue la nota – consente livelli di ottimizzazione di tutta l’attività inerente le sale operatorie di Careggi, migliorando la pianificazione degli interventi su più sale e su più blocchi operatori”.

Allo studio degli esperti di Careggi, l’estensione del servizio alla sala parto, in modo da permettere ai familiari, anche se non presenti in ospedale, di seguire le fasi del parto fino al rientro in reparto della neomamma e del nuovo nato.