Carcere, Vescovi (Lega): pene alternative solo per reati finanziari

Podcast 00:00 / 00:06:24 1X

Il capogruppo Lega Nord in consiglio Regionale della Toscana, Manuel Vescovi, a proposito delle nuove disposizioni sulla detenzione in attesa di essere approvate dal Consiglio dei Ministri

“Non è il momento ci sono altre priorità e comunque il problema casomai è far scontare la pena” così il capogruppo legaNord in consiglio regionale della Toscana Manuel Vescovi in merito al progetto di riforma della detenzioni, al vaglio del Consiglio dei ministri. “Gli italiani hanno altre priorità, ci sono detenuti che guadagnano 1200 euro perché lavorano in carcere mentre fuori non c’è lavoro” dice Vescovi. Che sulle pene alternative al carcere ha le idee chiare: “sono utili, le riserverei ai reati finanziari”