Pisa chiude i lungarni al traffico per notte San Silvestro

Lungarni del centro chiusi altraffico, a Pisa, la notte del 31 dicembre con il posizionamento di mezzi pesanti e altri impedimenti fisici presso i varchi di accesso per garantire la sicurezza dei festeggiamenti di San Silvestro.

“Verranno mantenuti – si legge in una nota del Comune – i jersey posizionati in corso Italia e altre strade del centro, al fine di creare un’area assolutamente protetta, mentre saranno tolti quelli posizionati alla fine di Borgo Stretto, per mantenere libera una via di fuga. Per non causare intralcio saranno momentaneamente tolte anche le palle messe a barriera in piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, dal momento che i lungarni sono già chiusi e protetti”.

Per ridurre la dispersione del vetro nelle strade del centro storico, il Comune ha anche emanato un’ordinanza antivetro che sarà in vigore per tutta la sera del 31 dicembre: dalle 21 alle 3 è vietata la vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro, il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro (salvo che il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree di pertinenza dell’attività) e il divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro.