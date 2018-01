Cantieri tramvia: tratto da rifare, binari troppo alti in via Valfonda

Un tratto dei binari delle nuove linee tramviarie in corso di realizzazione a Firenze nell’area vicina alla stazione, dovrà essere smontato e ricostruito da capo: ne dà notizia Tram spa, la società che sta curando i lavori, spiegando che lo “smontaggio, iniziato oggi, si è reso necessario perché le procedure di qualità sia di Tram Spa sia dei soci Alstom e Cmb hanno verificato difformità rispetto al progetto nell’esecuzione dei lavori”.

Si tratta di un segmento di circa 25 metri tra via Valfonda, Villa Vittoria e piazza Bambine e Bambini di Beslan. La difformità riscontrata, informa Tram spa, “consiste in un dislivello di circa 10 centimetri che dovrà essere riportato alla quota di progetto. In concreto i binari saranno smontati, si procederà alla demolizione puntuale della soletta che poi sarà rifatta alla giusta quota. Per quanto riguarda i tempi, entro oggi saranno smontati i binari, a seguire è in programma la demolizione della soletta e poi le opere di rifacimento e di posa dei binari. Tutte le operazioni dureranno due settimane. A nostro parere questo inconveniente, che riguarda un tratto limitato di binari, non dovrebbe incidere sul programma dei lavori”.

Inconveniente che, commenta l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, “ci preoccupa molto. Ma abbiamo chiesto e ricevuto rassicurazione da parte del concessionario sul rispetto dei tempi dei lavori”.