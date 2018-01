Allo Stensen libri con finali alternativi

Al via oggi, 17 gennaio, dalle ore 19.30, con il libro di Shirley Jackson “La lotteria”, il ciclo di 4 incontri di lettura attiva e psicoanalitica “Sisifo felice”, presso la Fondazione Stensen.

Ognuno può essere artefice della propria vita e del proprio destino. Ognuno, in qualsiasi momento, può scegliere di prendere in mano la propria vita e cambiarne il futuro, per essere davvero felice.

La lettura può essere il luogo del cambiamento? Possiamo dare ai personaggi già scritti, e a noi stessi, l’opportunità di scegliere una vita diversa, di essere altro? Quanto conta nella costruzione di una storia le scelte che si fanno? Queste le domande che, partendo dalle trame dei libri presentati, faranno riflettere sulla vita di ciascuno di noi.

A condurre gli incontri sono gli ideatori del progetto Giada Ceri, esperta di letteratura, e Renato Palma, psicoterapeuta, che faranno intervenire attivamente i partecipanti per cambiare la sorte dei personaggi ed anche al propria.

Si comincia oggi, mercoledì 17 gennaio (ore 19.00-20.30) col libro La lotteria di Shirley Jackson, si prosegue il 14 febbraio con La promessa di Friedrich Durrenmatt, poi il 14 marzo con L’accompagnatore di Peter Drehmannse infine il 14 aprile con Il soccombente di Thomas Bernhard. Tutti i libri sono acquistabili presso la Libreria Alzaia, adiacente allo Stensen, con il 15% di sconto.