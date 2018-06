Calcio storico Fiorentino, sold out dei biglietti per la finale

Sono andati esauriti i biglietti per la finale del Torneo di San Giovanni del Calcio storico fiorentino 2018. La partita, tra i Verdi di San Giovanni e i Rossi di Santa Maria Novella, si giocherà il 24 giugno sul sabbione di piazza Santa Croce. “Ancora una conferma che a Firenze c’è grande voglia di Calcio storico”, hanno commentato l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Vannucci e il presidente del Calcio storico fiorentino Michele Pierguidi.

Domenica 24 dalle 17 si giocherà la finale del torneo del Calcio Storico Fiorentino 2018. La partita sarà preceduta dalla consueta sfilata del Corteo Storico della Repubblica fiorentina e dall’esibizione dei Banderai degli Uffizi.



In occasione dell’evento, su disposizione della Prefettura, nell’area delimitata da via dei Benci, borgo de’ Greci, via dell’Anguillara, via Torta, via Verdi, via da Verrazzano, via dei Pepi, largo Bargellini, via Magliabechi, nella fascia oraria alle 14 alle 21, saranno in vigore i seguenti divieti a carico degli esercizi pubblici e attività ambulanti della zona:

– di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

– di somministrazione in bicchieri di vetro di ogni altra bevanda

– di vendita per asporto di ogni bevanda in bottiglia o contenitore di vetro o lattina

Inoltre, sulle tribune e in tutta l’area utilizzata per le partite del Calcio Storico Fiorentino, saranno in vigore i seguenti divieti:

– introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

– introduzione e detenzione di bottiglie e contenitori di vetro e lattine, artifici pirotecnici, qualsiasi altro materiale esplodente e bombolette spray urticanti.

Per quanto riguarda la circolazione veicolare predisposte le seguenti misure:

Dalle 7 fino alle 20, divieti di sosta in via dei Benci, Borgo Santa Croce, via Magliabechi, piazza Santa Croce, largo Bargellini, Corso Tintori, via da Verrazzano, piazza Cavalleggeri, via dell’Anguillara (tra piazza Santa Croce e via dei Bentaccordi) e piazza Peruzzi.

Dalle 8 fino alle 20, si aggiungeranno i divieti di sosta su lungarno alle Grazie (lato Arno) nel tratto da Ponte alle Grazie e Volta dei Tintori.

Dalle 12 fino alle 17.30, scatteranno divieti di sosta sull’itinerario piazza Santa Maria Novella, via dei Banchi, via dei Rondinelli, piazza Antinori, via Tornabuoni, via degli Strozzi, piazza della Repubblica, via degli Speziali, via Calzaiuoli, piazza della Signoria, piazzale degli Uffizi, via della Ninna, via dei Neri. Dalle 14 previsti anche divieti di sosta in piazza San Firenze.

Per quanto riguarda le chiusure al transito nell’area di Santa Croce e limitrofe, i divieti scatteranno alle 11 e andranno avanti fino alla fine della partita. Questi provvedimenti riguardano piazza Piave (corsia che immette sul lungarno della Zecca Vecchia), via dei Benci, Corso Tintori, via Magliabechi, largo Bargellini, via San Giuseppe, via San Cristofano, via Giovanni da Verrazzano, via dei Pepi (tra via Ghibellina e piazza Santa Croce), via delle Pinzochere, Borgo Allegri (tra via Ghibellina e via San Giuseppe), via Torta (tra via Isole delle Stinche e via Verdi), via dell’Anguillara (tra piazza Santa Croce a via dei Bentaccordi), Borgo dei Greci, Borgo Santa Croce, piazza Peruzzi, Borgo Santa Croce.

Domenica 24, dalle 15.30, previsto un divieto di transito per il passaggio del corteo, in piazza Santa Maria Novella, via dei Banchi, via dei Rondinelli, piazza Antinori, via Tornabuoni, via degli Strozzi, piazza della Repubblica, via degli Speziali, via Calzaiuoli, piazza della Signoria, piazzale degli Uffizi, via della Ninna, via dei Neri, via dei Benci, Borgo la Croce, via Magliabechi e piazza Santa Croce. Infine dalle 19 ulteriori chiusure, per il rientro del corteo, sono previste in Borgo dei Greci, piazza San Firenze, via dei Gondi, piazza della Signoria, via Calzaiuoli, via Porta Rossa, piazzetta di Parte Guelfa.