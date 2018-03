Cade un altro albero a Firenze, danneggiate due auto

Un albero è caduto a causa del forte vento la notte scorsa, intorno alle 2.00, nel giardino di un’abitazione privata di via Orazio Vecchi, Firenze.

La pianta nella caduta ha invaso in parte la sede stradale, colpendo e danneggiando due auto in sosta. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.

Ieri un grosso albero è caduto sul viale Galilei a Firenze: un pick up in transito è stato colpito, e il conducente sarebbe ferito lievemente e sotto choc. L’albero caduto, ad alto fusto, ha invaso interamente una carreggiata.

“Questo evento – aveva sottolineato ieri sera l’assessora all’ambiente Alessia Bettini – conferma che il mutamento radicale delle condizioni meteorologiche di questi ultimi anni aggrava il rischio di caduta di alberi e che il piano del Comune di sostituzione delle piante della città, soprattutto lungo le arterie stradali e nelle aree verdi pubbliche, deve andare avanti senza alcuna esitazione”. “Anche le misure di cautela di chiusura dei giardini a causa del forte vento, prese oggi per tutta la giornata, si sono rivelate corrette – ha aggiunto – Firenze sta realizzando il più ambizioso e impegnativo piano di sostituzione e messa a dimora di piante degli ultimi 30 anni. Anche per questo si confermano i prossimi tagli e messe a a dimora degli alberi su lungarno Aldo Moro”. “La sicurezza viene prima di ogni cosa – ha concluso l’assessore Bettini – e nessuno può permettersi assolutamente di mettere a rischio la vita delle persone, né alimentare polemiche pretestuose per impedire o rallentare l’azione degli uffici dell’ambiente nell’opera di riqualificazione del patrimonio arboreo della nostra città. Non ci si ferma di fronte a niente quando in gioco c’è l’incolumità dei nostri cittadini e la tutela dell’ambiente”.