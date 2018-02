Burian: in Toscana scuole chiuse e disagi sui treni

Burian ha portato la neve in terra toscana, ma con essa anche i le difficoltà. La protezione civile ha emanato l’allerta gialla per pericolo ghiaccio, attiva fino a martedì 27. Il grande freddo provocato da Burian è arrivato ed ha portato la neve su tutta la Toscana, nelle zone collinari se ne è accumulata sino ad un metro e mezzo. Adesso la protezione civile ha emesso un’allerta gialla fino alla mezzanotte di domani, 27 febbraio, per pericolo ghiaccio.

Il ghiaccio non è l’unico disagio provocato dal freddo, le nevicate hanno anche messo in difficoltà la rete ferroviaria: a Santa Maria Novella si sono registrati ritardi sull’alta velocità oltre i 300 minuti. La nevicata che ha interessato Roma ha messo in difficoltà le arterie in entrata a Firenze. “RFI è impegnata con le proprie squadre tecniche su tutto il territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza, presidiando i punti nevralgici della rete e intervenendo anche con l’ausilio delle ditte appaltatrici”, fa sapere Ferrovie.