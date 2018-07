Buona la partenza per i saldi estivi in Toscana

Sono partiti sabato 7 luglio, i saldi estivi 2018 in tutta la Regione Toscana; e proseguiranno per 60 giorni.

“L’arrivo del caldo e l’innalzamento delle temperature hanno influenzato in positivo l’avvio dei saldi estivi; che fanno registrare, fin dalle prime ore, una buona partenza soprattutto nelle città a forte vocazione turistica e lungo la zona costiera, come previsto nei giorni scorsi; questo grazie alla presenza di numerosi turisti che stanno dimostrando di apprezzare particolarmente gli articoli del settore moda e non solo proposti nei nostri negozi – ha affermato Nico Gronchi Presidente Confesercenti Toscana – Se analizziamo la situazione generale si può parlare di una buona partenza che conferma le aspettative; ci auspichiamo che tale tendenza sia confermata dai numeri nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.”.

Si registra però un andamento altalenante e più incerto, invece, nei centri minori.

Si prospettano numeri positivi soprattutto nelle città e nei centri dove sono in programma eventi in notturna che riescono ad attirare visitatori e spingere le vendite. Sarà, comunque, necessario aspettare la prossima settimana ed il prossimo weekend per avere un quadro generale più chiaro.

Abiti, t-shirt, sandali e costumi si confermano tra gli articoli più acquistati. Sold out, anche, prodotti elettronici come smartphone, TV, PC ed elettrodomestici a prezzi particolarmente ridotti. Si evidenzia, inoltre, un incremento delle vendite del settore profumeria-estetica, per prodotti come creme solari, cosmetici e prodotti per l’igiene personale; ormai anche per questa tipologia di articoli si tende ad aspettare le vendite di fine stagione per procedere con l’acquisto.

Intorno ai 100/120€ lo scontrino medio, circa 250€ il budget a famiglia, 2/3 i prodotti acquistati per scontrino, e dal 30% al 40% la percentuale di sconto di partenza. Risulta interessato ai saldi l’85% dei consumatori, e solo il 34% ha già stabilito di acquistare, mentre il 51% deciderà a seconda delle occasioni che troverà curiosando tra le vetrine.

Partenza abbastanza positiva anche Firenze, anche grazie ai consistenti flussi turistici del periodo. Un po’ peggio nell’hinterland fiorentino, anche per il “fuggi-fuggi” verso il mare per il week-end. In queste realtà occorrerà aspettare i primi giorni della prossima settimana per avere un quadro più chiaro e omogeneo della situazione, anche perché sono state programmate molte aperture serali e “By Night” ad hoc.