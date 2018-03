Bruno Valentini candidato PD per Comune Siena

L’ex sindaco scrive su Facebook: “Mi impegnerò da subito per costruire alleanze con altre forze politiche e sociali, basandosi sulle cose buone fatte finora”.

Sarà il sindaco uscente Bruno Valentini il candidato per il Pd alle elezioni amministrative per il Comune di Siena. Nei giorni scorsi erano state indette le primarie di partito ma nessuno degli aspiranti sfidanti di Valentini è riuscito a raccogliere, entro il termine fissato per le 23 di ieri, le firme del 30% dei componenti dell’assemblea comunale necessarie per candidarsi alle primarie.

“Ci abbiamo messo un po’ troppo ma il Pd di Siena alfine ha deciso” scrive Valentini su Facebook sottolineando: “Mi impegnerò da subito per costruire alleanze con altre forze politiche e sociali, basandosi sulle cose buone fatte finora ma anche su molte che vanno migliorate e sviluppate”.

Cresciuto a Siena, si è diplomato al liceo scientifico Galileo Galilei e laureato con lode in scienze economiche e bancariepresso l’Università degli Studi di Siena. Dal 1976 è dipendente del Monte dei Paschi di cui divenne funzionario nel 1990. Dal 2003 è responsabile del settore Family nelle filiali della Provincia di Siena. È sposato con Cinzia Gianni e ha tre figli. Dal 20 novembre 2015 è Delegato Nazionale ANCI a Politiche ambientali, Territorio e Protezione civile. Il 5 ottobre 2017 è stato eletto Presidente di Autorità Idrica Toscana.