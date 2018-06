Botte alla compagna: 46enne arrestato a Firenze 

E’ accaduto in v.le Guidoni. Il 46enne avrebbe colpito la compagna con un pugno al volto, poi con un calcio al torace, infine l’avrebbe afferrata per i capelli e spinta contro un’auto

Ha picchiato la compagna procurandole fratture multiple alle costole, un trauma cranico lieve e un taglio all’altezza del sopracciglio. Per questo la notte scorsa un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia a Firenze. L’accusa è quella di lesioni personali. La donna, di 41 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e poi medicata al pronto soccorso, da dove è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni. L’aggressione, che sarebbe scattata per motivi di gelosia, è avvenuta in viale Guidoni, alla periferia Nord della città. Alcuni testimoni, che hanno assistito all’aggressione, hanno avvisato la polizia. Secondo quanto ricostruito, il 46enne avrebbe colpito la compagna con un pugno al volto, poi con un calcio al torace, infine l’avrebbe afferrata per i capelli e spinta contro un’auto. All’arrivo della polizia la donna era a terra, col volto insanguinato, e lui le stava vicino gridandole contro delle offese. In base ai primi accertamenti, non sarebbe la prima volta che l’uomo si rende protagonista di episodi di violenza nei confronti della 41enne.