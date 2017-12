Boom di visite natalizie alle Gallerie degli Uffizzi

Notevoli incrementi delle visite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le gallerie degli Uffizzi, che comprendono anche Palazzo Pitti e il giardino di Boboli, hanno fatto numeri record.

Boom di visite per le Gallerie degli Uffizi (che includono anche Palazzo Pitti e il giardino di Boboli) nei giorni del 23 dicembre, per la vigilia di Natale e a Santo Stefano. Rispetto al 2016, in termini numerici se gli ingressi dello scorso anno sono stati 9.109, quest’anno hanno raggiunto la cifra di 16.057 con una differenza di ben 6.948 persone in più.

Nel dettaglio, la galleria degli Uffizi è cresciuta del 43% in termini di presenze, e il Giardino di Boboli del 190%, e a Palazzo Pitti l’aumento è stato del 343% in più.

“Le due mostre Leopoldo de’ Medici principe dei collezionisti, di grande successo critico e con il pubblico, e l’appena inaugurata Tracce: Dialoghi ad arte nel Museo della Moda e del Costume, sono sicuramente servite a mettere i riflettori su Palazzo Pitti con i suoi musei, favoriti tra l’altro già dal biglietto unico introdotto a maggio scorso”, ha commentato il direttore Eike Schmidt.