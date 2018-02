Bonelli (insieme): la flat tax è una ‘sola’, ecco chi ci guadagna

“Non è assolutamente vero che la flat-tax elimina l’evasione nessun paese d’Europa, tranne quelli dell’Ex area Urss come Lituania ed Estonia, ha mai applicato la flat-tax”

“Dall’infografica che abbiamo elaborato emerge che la flat-tax è una sòla per gli italiani, se vogliamo dirla così, potete vedere abbiamo preso in esame attraverso l’anagrafe patrimoniale le dichiarazioni di cinque esponenti politici del centro-destra, Santanché, Salvini, Ghedini, Tremonti, Berlusconi e anche del parlamentare Angelucci.” Ha spiegato Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi e tra i fondatori della Lista Insieme nella conferenza stampa tenuta stamattina.

“E non è assolutamente vero che elimina l’evasione – ha proseguito l’ecologista – nessun paese d’Europa, tranne quelli dell’Ex area Urss come Lituania ed Estonia, ha mai applicato la flat-tax. Dobbiamo dire anche che non fa emergere l’evasione in nessun modo anzi, diventerebbe un premio del premio ai furbastri. Questo non è quello di cui ha bisogno l’Italia. Le nostre proposte invece sono queste: aumentare l’area dell’esenzione, aumentare il livello degli assegni familiari e questo francamente ci deve invece portare ad una vera azione contro l’evasione fiscale, perché l’ultimo rapporto del MEF parla di 108 miliardi di euro di evasione fiscale solo nel 2017“