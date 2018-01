Bobolino: vandali danneggiano con fionda sei lampioni

Danneggiati dai vandali sei lampioni artistici al Giardino del Bobolino, a Firenze. Ad accorgersene è stato il personale della direzione ambiente che periodicamente effettua sopralluoghi. Lo posta su facebook l’assessora all’ambiente Alessia Bettini.

“I vandali hanno probabilmente utilizzato una fionda per rompere i vetri della lanterna. Appena l’ottobre scorso si erano conclusi gli interventi di manutenzione alle piante con eliminazione di arbusti infestanti e invasivi, ripristino delle pavimentazioni pedonali e carrabili, pulizia straordinaria di pozzetti, griglie e impianti fognari, ‘rompitratto’ in pietra e ripulitura dalle scritte dello chalet.

É desolante – scrive Bettini – oggi dover fare i conti ancora una volta con atti come questi, proprio in un bellissimo giardino che abbiamo riqualificato di recente; gli interventi che saranno necessari per il ripristino di quanto danneggiato saranno pagati con soldi pubblici che potrebbero invece essere utilizzati per realizzare e migliorare opere funzionali e utili per la nostra città“.