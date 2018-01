Bivaccano su tappeto di siringhe a Pisa, denunciati

La polizia ha sorpreso due uomini nel retro di un furgone alla stazione ferroviaria di Pisa, stavano bivaccando con sopra una moltitudine di siringhe. I due sono noti alle forze dell’ordine; denunciati per ricettazione di veicolo.

La polizia li ha sorpresi a bivaccare all’interno di un furgone parcheggiato nella zona della stazione ferroviaria di Pisa. I due erano nel vano di carico, sopra un tappeto di siringhe: sono un trentino e un cesenate di 38 e 27 anni, tossicodipendenti, entrambi con numerosi precedenti per reati predatori e senza fissa dimora, gravitanti a Pisa, sono stati denunciati per ricettazione del veicolo.



Una rapida attività investigativa coordinata tra polizia e vigili urbani ha permesso di collegare i due soggetti, fermati nella circostanza, a un altro furto commesso nei giorni presso gli uffici relazioni con il pubblico del Comune di Pisa.



Entrambi sono stati infatti immortalati dalle telecamere a circuito chiuso del Comune dopo essersi introdotti all’interno dell’ufficio pubblico la notte del 4 gennaio, rubando circa 240 euro in contanti. E per questo motivo sono stati anche denunciati per furto, oltre che colpiti dal foglio di via obbligatorio con accompagnamento presso i comuni di residenza.



Nel corso dello stesso servizio, alcune ore più tardi, i poliziotti hanno rintracciato un napoletano destinatario di un ordine di carcerazione per una una condanna a 4 mesi di reclusione per ripetute violazioni della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Napoli.

L’uomo è nel carcere di Pisa