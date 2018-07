Biblioteca nazionale Firenze: carenza di organico

“Occorre intervenire sul turn over”, chiarisce Bieber “che attualmente, a fronte di 5 persone che vanno in pensione, permette l’assunzione di sole 2 persone. Di questo passo, la biblioteca non sarà più gestibile. Per questo ci appelliamo all’attuale governo, ed in particolare al ministro Bonisoli, rilanciando l’appello del direttore Bellingeri, perché il lavoro cominciato con i governi PD possa proseguire, per il bene della nostra biblioteca”.

“Il governo Conte segua l’esempio dei suoi predecessori e aiuti la Biblioteca Nazionale” conclude il consigliere.