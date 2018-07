Bekaert, tavolo al Mise: “azienda conferma licenziamenti”

La multinazionale belga Brekaert “ha aperto la procedura di mobilità per gli stabilimenti fiorentini annunciando i licenziamenti da un giorno all’altro senza che ce ne fosse nessuna avvisaglia e oggi non ha inteso in alcun modo ritornare indietro”. Così il segretario generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, al termine dell’incontro sottolineando che “non si può discutere con la procedura aperta, ossia con il cappio al collo dei licenziamenti che decorrono, non a caso la procedura è stata avviata a ridosso di agosto e si sa che questo mese non è il migliore per mandare avanti delle trattative”.

Il ministro Di Maio e tutti i sindacati “hanno detto che questa situazione è inaccettabile e che saremmo tutti pronti a fare una discussione, ma la cosa vera è che questa multinazionale ha preso il brevetto e le competenze e le ha trasportate in Belgio, i lavoratori sono andati ad insegnare in Romania come si fa quel lavoro che solo loro sapevano fare e adesso chiude. Il sospetto quindi è che quando ha comprato aveva già comprato per chiudere, per rubare la tecnologia e le capacità di quei lavoratori e poi portarle da un’altra parte dove lavoro costa di meno”.

La Fiom, ha concluso Re David, “farà di tutto per far sapere al mondo chi è la Bekaert, soprattutto a chi compra i loro prodotti e a partire dalla Pirelli che non può far finta che la situazione non la riguardi, non staremo a guardare”.