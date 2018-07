Bekaert, Cgil: se c’è spiraglio convocazione Mise

Firenze, se c’è uno spiraglio per la Bekaert di Figline Valdarno, come riferito dal ministro Luigi Di Maio al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, “ci aspettiamo la convocazione presso la sede preposta, il tavolo del ministero dello Sviluppo Economico, in cui ribadiremo la nostra disponibilità a qualsiasi trattativa che possa dare futuro alle persone che per vivere devono lavorare e anche al territorio”.