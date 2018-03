Barberino di Mugello (Firenze): due mesi senza paga e lavoro per 28 operai edili

La Donatello Costruzioni a Gennaio si è attivata con le procedure di mobilitazione dei dipendenti. I sindacati annunciano un presidio coi lavoratori.

Apertura di un concordato in bianco e della procedura di mobilità per tutti i 28 dipendenti. E’ quanto fatto a gennaio dalla Donatello costruzioni di Barberino di Mugello (Firenze), come riferiscono in una nota Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil Firenze che annunciano un presidio dei lavoratori per il 27 marzo, in occasione dell’incontro all’Unità di crisi della Regione tra azienda e sindacati sulla procedura di licenziamento, chiedendo inoltre un ulteriore tavolo di crisi dove la Regione Toscana assuma un ruolo fattivo nella vertenza, per trovare le migliori soluzioni possibili: a questo tavolo è opportuno che partecipino tutti i soggetti interessati per provare a trovare un accordo, prima che sia troppo tardi, per la tutela dell’occupazione in una prospettiva economica nel territorio”.

I sindacati nella nota ricorda che verso la fine del 2017, un’azienda si era fatta avanti per rilevare la Donatello costruzioni, che era in difficoltà economiche: la stessa ditta aveva avuto anche un incontro con i sindacati a dicembre”. Poi a gennaio la Donatello costruzioni ha aperto un concordato in bianco e contestualmente la procedura di mobilità. “Nei 75 giorni previsti dalla procedura per le consultazioni, che scadranno presto – affermano i sindacati -, auspichiamo che ci sia una proposta di acquisto da parte di quella azienda che a dicembre aveva manifestato un interesse d’acquisto, affinché si possano salvare i posti di lavoro. Ad oggi i dipendenti non stanno lavorando e non riscuotono gli stipendi da due mesi. La Regione Toscana ha già avuto contatti con il commissario della procedura e la Donatello costruzioni per avere un quadro più chiaro della situazione”.