Bambina di 5 anni morta nel Fiorentino, verifiche Asl in corso

Una bambina di cinque anni residente a Cerreto Guidi (Firenze) è morta la scorsa notte all’ospedale di Empoli (Firenze) dove era stata ricoverata d’urgenza.

La notizia è confermata da fonti sanitarie. Secondo quanto si apprende la piccola avrebbe accusato febbre molto alta e successivamente avrebbe perso conoscenza. I genitori l’hanno accompagnata subito al pronto soccorso empolese dove le sono state praticate alcune manovre di rianimazione, ma non c’è stato niente da fare. L’Asl Toscana centro ha disposto accertamenti medici sul corpo della bambina per stabilire le cause del decesso.

(Notizia in aggiornamento)