Ballottaggi: Pisa unico capoluogo con lieve aumento affluenza

Pisa è l’unico dei 14 capoluoghi dove si sta votando che vede aumentare il numero dei suoi votanti, anche se di poco, rispetto al primo turno. Alle ore 12 l’affluenza per i ballottaggi, a Massa è stata del 17,73%, rispetto al 19,27% registrato alla stessa ora del primo turno del 10 giugno. A Siena del 19,45% (21,50%), a Pisa del 20,87% contro il 20,15%.

Secondo i dati forniti dal Viminale sull’affluenza alle ore 12 sono stati, infatti, il 20,87% degli aventi diritto tra i cittadini pisani a votare rispetto al 20,15% del primo turno. Oltre Pisa tra i 67 comuni, i cui dati sono monitorati dal Viminale, c’è da registrare soltanto un altro comune in cui la percentuale dei votanti è aumentata: si tratta di Oria, in

provincia di Brindisi, dove oggi alle 12 ha votato il 23,29% degli aventi diritto contro il 23,20%. Un vero crollo dei votanti è da registrare – fino ad ora – in alcuni comuni del

napoletano, come Torre del Greco con una percentuale del 6,66 contro il 16,60 di quindici giorni fa, Quarto 8,26% contro il 12,66 del primo turno e Castellamare di Stabia con 9,64% contro il 17.33%. Sulla base dei dati forniti dal Comune di Roma anche

nel III municipio di Roma l’affluenza è in calo: oggi al 6,74% contro l’8,18% del 10 giugno.