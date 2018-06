Ballottaggi, Monni (Pd): “Basta caminetti e correntine. Congresso subito tra le gente”

La vice capogruppo del Pd in Regione Monia Monni commenta i risultati elettorali delle amministrative chiedendo l’apertura della fase congressuale.

“Voglio fare i miei complimenti ed un augurio di buon lavoro a tutti i sindaci eletti. Consentitemi un ringraziamento speciale ad Emiliano Fossi per il risultato di Campi Bisenzio, che rende merito all’impegno tenace di una squadra che ha lavorato bene in questi anni ed in questi mesi di campagna elettorale. Ma il Pd ed il centrosinistra hanno fallito, nel complesso, anche questa tornata elettorale”. Ha continuato la Monni.

“Non lo dico per rivendicare che “l’avevamo detto”, non servirebbe a nulla e sarebbe sciocco ed ingiusto verso tutte quelle persone, attivisti, simpatizzanti ed iscritti che si sono spesi in questa campagna elettorale con generosità e passione su tutti i territori. È un appello a reagire, perché adesso è il momento di cambiare completamente registro”.

E’ quanto dice la vice capogruppo del Pd in Consiglio regionale Monia Monni che aggiunge: “Chi ha guidato fino ad oggi il partito deve fare un passo di lato per consentire l’apertura di una nuova stagione. Non farò nessun proclamo e non userò alcuno slogan ad effetto. La gente è stanca degli spot e stufa di vedere che alle parole non seguono i fatti. Dobbiamo ripartire senza ricercare strane alchimie tra classi dirigenti e bandire un certo atteggiamento di servilismo che danneggia il confronto aperto e franco, sale di una comunità autenticamente democratica”.

“Dobbiamo smetterla con i caminetti e le riunionicine di corrente. Le donne e gli uomini che credono nei valori del centrosinistra e quelle che hanno smesso di crederci hanno bisogno di un progetto chiaro, che dobbiamo far vivere nella quotidianità. Dobbiamo ascoltarci di più e lavorare meglio e con più determinazione. Non possiamo tenere la comunità democratica in ostaggio di tatticismi miopi che ci stanno consegnando, da anni, sconfitte dolorose. Sarà un percorso lungo, ma deve partire oggi. È per questo che lancio al partito regionale l’appello ad aprire immediatamente la fase del congresso e chiedo a tutti gli iscritti di rilanciarlo in ogni sede”.

“Un congresso di idee e visioni, non una conta sui nomi. Un momento di confronto interno, ma che si apra e coinvolga cittadini, associazioni, sindacati e tutta la parte di società civile che può dare il proprio fondamentale contributo alla ricostruzione di un campo politico che sappia disegnare e realizzare una società più giusta e inclusiva. Non farlo significherebbe continuare a prendere in giro le persone che desiderano la ripartenza di un progetto per le nostre comunità”.