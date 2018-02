Balkan Florence Express 2018 VI edizione

Podcast 00:00 / 00:01:56 1X

Torna il Balkan Florence Express, la rassegna del miglior cinema dei Balcani occidentali organizzato da Oxfam Italia in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e con il contributo della Regione Toscana. Dal 22 al 25 febbraio al Cinema Teatro La Compagnia

Il festival per la prima volta istituisce un premio per la fiction e uno per i documentari: i Balkan Florence Bridges Awards con una giuria mista di esperti di cinema, rappresentanti del mondo della cultura e della cooperazione internazionale per premiare il film che meglio di tutti coniuga l’espressione cinematografica con l’attenzione ai diritti umani.

Come negli ultimi due anni parte della programmazione sarà condivisa con il Trieste Film Festival, mentre la rete di contatti con le realtà cinematografiche dei Balcani si amplia sempre di più con l’aiuto della Fondazione del Bianco e dell’AICS.

Il ricco programma di proiezioni sarà affiancato da spettacoli, mostre, presentazioni di libri e tavole rotonde per riflettere sul senso della cooperazione culturale e sul ruolo sociale della cultura al livello globale. Quest’anno il BFE sarà anche ad Empoli, grazie alla collaborazione con il programma SPRAR, per riflettere sul tema delle migrazioni a partire dai film, spettacoli teatrali e ospiti speciali della rassegna. Continua inoltre l’impegno con le scuole con due matinée a loro dedicate venerdì 23 e sabato 24 febbraio.

Nell’audio l’intervista di Andrea Mi alla direttrice del festival Cecilia Ferrara.

Oggi alle 18.00 inaugurazione :

MARE CORTO, presentazione del reportage sull’Adriatico di Ignacio Maria Coccia e Matteo Tacconi. Alla presenza degli autori. / Presentation of the photo-reportage on the Adriatic Sea by Ignacio Maria Coccia and Matteo Tacconi at the presence of the authors.